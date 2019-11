Quei marciapiedi luridi in via Volturno: "Poveri sì, ma ingrasciati pirchì?"

Un proverbio Siciliano dice: "Poveri sì, ma ingrasciati pirchì?" Questo è ciò che quotidianamente tra le ore 12,30 e le ore 14 i venditori di roba usata che stanziano abusivamente sul marciapiede di via Volturno (a 50 metri dal teatro Massimo) lasciano in ricordo della loro presenza, non contento e soddisfatti di farla franca per il reato di occupazione abusiva di suolo pubblico e commercio privo di autorizzazioni nonostante per sentito dire dalle loro stesse bocche quasi tutti percepiscono anche il reddito di cittadinanza, pensano bene di strafare e decidere di abbandonare ciò che non gli interessa più nel cestino a loro più vicino. Visto che questa storia va avanti praticamente da sempre, cosa costerebbe fare intervenire una pattuglia in borghese per fare un minimo di giustizia?

Segnalazione giunta al numero Whatsapp di PalermoToday, 349.7605761, da Biagio Vinci