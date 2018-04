Via Volturno, ruota si blocca in una buca: disabile cade dalla carrozzina

Riceviamo e pubblichiamo

Voglio raccontare un fatto veramente deplorevole è che mostra tutto il mio sdegno e rabbia ma che allo stesso tempo non vuole far riflettere su come una bellissima città come Palermo, venga lasciata allo sbando da un'Amministrazione che non la merita. Mi chiamo Davide Schiera e sono un ragazzo molto attivo e con molte amicizie ma purtroppo sono sulla sedia a rotelle perché affetto da una rara patologia.

Giorni fa in via Volturno mentre passeggiavo con degli amici, improvvisamente, mi sono ritrovato per terra a causa di una buca, su cui ovviamente la carrozzina è rimasta bloccata facendomi balzare in avanti sull'asfalto, oltre al dolore provato alla gamba mi sono anche molto spaventato, sia io che i miei amici che erano con me, sia le persone che tempestivamente mi hanno soccorso è alzato dal marciapiede. La mia rabbia nasce dal fatto che non è possibile che nel 2018 esistano ancora marciapiedi e strade non praticabili da tutti, è una questione di civiltà, non posso vivere con la paura che ogni volta che esco posso farmi male, è vero che sono in carrozzina ma mi piace la vita e vorrei viverla.