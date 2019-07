Come possono le persone agire così? In via Villagrazia, tra i rifiuti, c'è la carcassa di un cane. Dopo essere stata a lungo sotto il sole, qualcuno l'ha coperta. Ma è rimasta lì. Chiedo al sindaco di trovare anche gli incivili che hanno gettato il cane come un oggetto vecchio.

Segnalazione arrivata alla redazione di PalermoToday da Zaira Di Simone.