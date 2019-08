Gabbiano intrappolato nell'atrio di un palazzo, a salvarlo ci pensa la polizia

Un gabbiano è rimasto intrappolato nell'atrio di un edificio in via Principe di Villafranca. Dopo aver tentato inutilmente di contattare il corpo forestale, è intervenuta la polizia per fortuna. Mi sembra doveroso ringraziare pubblicamente i poliziotti che hanno svolto con attenzione l'operazione pur non trattandosi di un loro compito. Esprimo quindi il mio dissenso per il disservizio dell’ente preposto al salvataggio di questo animale.