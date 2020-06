Via Venezia nel degrado

Vi scrivo per segnalare la situazione di degrado nella quale versa via Venezia. Da circa un mese nella discesa Masaniello si sono insediati tre clochard i quali hanno trasformato un passaggio pedonale in una latrina/discarica a cielo aperto. In un periodo nel quale la sanificazione dovrebbe essere la normalità in pieno centro storico è stata creata una fogna a cielo aperto. Inoltre vi segnalo che durante le ore notturne questi signori dopo aver bevuto birra e vino tutto il giorno si "divertono" a urlare, cantare (con ausilio di chitarra) e fare risse per tutta la notte creando scompiglio e quel clima di insicurezza che coinvolge tutto il quartiere.