Anche stasera, 23/10/2019, anzi più forte delle altre sere si sente il cattivo odore di spazzatura e plastica bruciata, c'è forse diossina nell'aria. Abito in via Vanvitelli e l'odore è insopportabile. E già da anni che succede questo, è mai possibile che della nostra salute non importa a nessuno. Vi prego di attivarvi per segnalare a chi di dovere il problema. Se ancora non è scoppiata un'epidemia è quasi un miracolo. Cosa si aspetta che il cancro ci uccida tutti?