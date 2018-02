Vorrei segnalare la situazione che si presenta in via Valdemone, dove la campana dedicata alla raccolta del vetro non viene svuotata da settimane, anzi da mesi. Gli abitanti delle strada non sanno dove buttare più il vetro.

Segnalazione giunta al numero Whatsapp di PalermoToday, 349.7605761, da Lavinia Polizzi