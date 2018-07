Questa recinzione messa per scansare una buca è stata messa due mesi fa e crea disagi alla circolazione in via Trinacria, all'incrocio con via Antonio Lo Bianco. Non vi è alcuna segnalazione diurna, ma ancor più grave notturna. Forse il Comuneattendono l'incidente grave per poter provvedere, risultato della solita indecenza e vergogna dei nostri amministratori.