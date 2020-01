Via Tricomi, un inferno quotidiano tra auto sul marciapiede e posteggiatori abusivi

Per l'ennesima volta debbo segnalare la presenza di posteggiatori abusivi e macchine sul marciapiede in via Tricomi. Possibile che la polizia municipale sia impotente? Debbo pensare che non siamo protetti nè dalla polizia nè dai carabinieri? Dove sono i vigili urbani, in questa via dove c'è il pronto soccorso? Ci sono auto anche sul marciapiede e dove ci sono le strisce pedonali. Mettono la Ztl di notte, ma perché non mettono le telecamere in via Tricomi?