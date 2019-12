Via Tricomi, auto ovunque e zona rimozione ignorata

Desidero segnalare che in via Tricomi all'altezza del pronto soccorso dell'ospedale Civico, tutti i giorni dalla mattina alla sera, in zona rimozione vi sono dei posteggiatori abusivi che obbligano gli automobilisti a salire sul marciapiede, ostacolando sia i pedoni sia i disabili con carrozzine. Sono costretti a scendere in strada con il rischio di essere investiti, soprattutto dove ci sono le strisce pedonali che sono sempre con macchine che le ostruiscono. Spesso si chiamano i vigili urbani che magari fanno le multe ma non portano vie le macchine che sono sul marciapiede. Questo problema è stato segnalato anche al sindaco, ai carabinieri e alla polizia. Ci vogliono le transenne lungo tutto il marciapiede.