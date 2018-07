Dopo svariate segnalazioni con le quali gli abitanti della via Tommaso Marcellini hanno evidenziato la presenza, all'angolo con la via Riserva Reale, di una discarica abusiva, la Rap ha risolto il problema, non provvedendo più al ritiro dei rifiuti depositati regolarmente nei cassonetti. Si ringrazia il sindaco Orlando e la Giunta per l'interesse verso la collettività.