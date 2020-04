Via Jacopo Tintoretto, asfalto con dossi e fossi

Via Jacopo Tintoretto, come si evince dalle foto in data 9 marzo, vengono fatti dei lavori di ripristino della strada (dato il risultato meglio non farli). La strada è stata lasciata in uno stato di degrado assoluto, con ancora la segnaletica dei divieti, e vari elementi di delimitazione in plastica che con la pioggia dei giorni passati si sono fusi creando un agglomerato di fango e plastica e solchi e dossi che rendono difficoltoso il passaggio sia con mezzi che a piedi perché si rischia di rompere l'auto o farsi male per una caduta accidentale.

In più i solchi lasciati e non essendo stata spianata bene la strada portano le auto che passano a doversi stringere su quelle posteggiate, creando possibili danni. Tutto questo per non aver usato un po' di pece in più e spianare l'asfalto per non lasciare solchi e dossi.