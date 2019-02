Sembrano reperti archeologici, purtroppo è ciò che resta delle panchine di via Teti, vittime della furia devastatrice dei "panormosauri". Eppure la via Teti, considerato che è un terminal degli autobus, sia delle linee cittadine che di quelle turistiche, dovrebbe essere un altro fiore all'occhiello di Mondello. Inoltre, le erbacce, la sporcizia e il marciapiede dissestato; concorrono al degrado di questa via che si affaccia sul mare.

Associazione Insieme per Mondello