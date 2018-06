Rifiuti in via Tenente Ingrao, i residenti: "Simbolo di una città che non si vuole bene"

Stessa situazione che ormai si ripresenta, giorno dopo giorno, da due mesi cioè dall'inizio della differenziata Palermo 2. Queste sono via Tenente Ingrao e Cortile Barcellona. E' una città che non si vuole bene, perchè nessuno ha mai insegnato ai cittadini cosa sia il rispetto dei luoghi e delle persone che ci vivono. Forse bisognerebbe cominciare proprio da lì, dall'informazione e dalla sensibilizzazione perchè una persona su due non sa cosa è la differenziata, come si fa, che non si paga niente in più e che il ritiro della spazzatura avviene proprio posto casa. Soprattutto il tema degli ingombranti abbandonati....bisogna scrivere a caratteri cubitali che Rap ritira posto casa, senza bisogno di pagare, dando solo l'indirizzo!!!! E' necessaria una seria campagna di informazione.