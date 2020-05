Via Stazzone, distribuzione di alimentari a molte famiglie bisognose

Molte famiglie ti trovano senza ammortizzatori sociali e addirittura senza lavoro e molte di queste persone si rivolgono a delle associazioni che danno un piccolo aiuto a livello di cibo. Io sono il coordinatore dell'associazione "Un mondo che vorrei", e sono lo chef pluripremiato di Sicilia Alessandro Petrillo. L'associazione è gestita dal Presidente Jerry Raciti. Ci occupiamo per quello che possiamo per dare un aiuto a queste famiglie e inoltre ci occupiamo di portare pasti caldi a persone senza tetto. Dobbiamo ricordarci che in questa vita non conta nulla quello che conta è la solidarietà verso il prossimo e avere un gran cuore per chi non può avere ciò che vorrebbe avere.

