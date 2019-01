Via Spagna, l'illuminazione pubblica non c'è ma i rifiuti in strada abbondano

Da un mese faccio segnalazioni continue sul non funzionante sito della Rap e nessuno rimuove questo detriti accatastati in via Spagna. La strada è abbandonata da tutti, non esiste alcun spazzamento, alcuna pulizia. E' piena di escrementi di cani. Chi ritira l'indifferenziato ritiene che i sacchettini degli escrementi dei cani non vengano gettati in questo tipo di contenitore e li butta disseminandoli per strada. Non esistono cestini di raccolta. Da un mese non esiste più neanche l'illuminazione stradale, anch'essa segnalata...... Degrado totale...... e stiamo parlando di una traversa di viale Strasburgo, sconosciuta a tutti anche al sindaco che sa fare......