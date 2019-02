Via Spagna, auto da "record": abbandonata in strada da anni

Ci troviamo a dover intervenire nuovamente per via Spagna. Da mesi e mesi segnaliamo questa autovettura abbandonata da anni ormai, ogni segnalazione ai vigili urbani è solo servita ad attaccare periodicamente un fogliettino che ne comunica il sequestro. Poi sbiadisce nel tempo, poi diventa illeggibile, poi ne viene apposto un altro alla segnalazione successiva. L'auto resta sempre lì: immobile e trasformata in cassonetto con dentro di tutto. Quando si decideranno a rimuoverla? Quando finirà questo degrado urbano?