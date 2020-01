In via Serradifalco, davanti alla scuola Verdi, la terza fila da un lato e dall'altro rende impossibile la circolazione. Poco importa ai genitori che attendono i figli di chi deve transitare. E non oso immaginare se dovesse passare un'ambulanza quanto tempo impiegherebbe. Naturalmente nessun vigile in quella zona ha mai visto nulla. Ma neppure le nuove generazioni sono più attente, possibile che nessuno rimproveri il proprio padre o la propria madre?