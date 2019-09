Un'area comunale in via Serradifalco è gestita da un immigrato che chiede un euro l'ora ad auto. Quest'uomo si sta riempiendo le tasche abusivamente grazie al Comune che non interviene. Intanto i cittadini, che parcheggiano all'interno, rimangono incastrati per ore e ore. Chiediamo aiuto implorando il sindaco di fermare questo abusivismo.