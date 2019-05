Discarica allo Zen: "Qua topi grossi come gatti"

Buongiorno, mi chiamo Sergio Dia e vi scrivo per rappresentare una situazione di grave degrado e di inciviltà estrema: ho il genitore che abita a pochi metri da via Senocrate da Agrigento (Zen) dove da mesi è sorta una discarica di spazzatura, e residui di muratura di vario genere. Purtroppo questa situazione di abbandono, ha fatto sì che in questa discarica si formasse anche una folta colonia di topi, grossi come gatti.

Tutto questo avviene in una zona di passaggio pedonale continuo di bambini e anziani. A onor del vero, giornalmente, la Rap passa col camion per raccogliere la spazzatura dei cassonetti posti a pochi metri da questa discarica, ma il loro intervento si limita soltanto a svuotare i cassonetti e basta. Vi invio in allegato alcune foto della zona, dove in una foto segnata da un cerchietto, vi è un topo che come molti altri topi, vi si aggira indisturbato e incurante del passaggio dei veicoli e pedoni. Spero vogliate dar voce a questa segnalazione per far sì che di competenza intervenga presto. Cordiali saluti.