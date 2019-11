"Ennesimo incidente in via Sciuti ad angolo con via Ariosto: aspettano il morto?"

"Da oltre 10 anni i residenti di via Sciuti, ad angolo con via Ariosto assistono impotenti ad incidenti - anche gravi - in detto incrocio. Ebbi modo di segnalare all’ufficio traffico della pericolosità del quadrivio già nel 2010, ma nulla è cambiato e da allora quasi mensilmente solo infortunistica, ambulanze e motori per terra. Esiste la “statistica” che dovrebbe aiutare i dirigenti comunali, per le opportune valutazioni di cambio viabilità, ma evidentemente forse non si sa o non si vuole leggere . Attendiamo quindi “il morto” per il cambio della viabilità - che anche ai meno esperti in materia- sembra elementare".