"Incrocio tra via Sciuti e via Ariosto ancora teatro di incidenti"

E sono due incidenti in un mese. Sarà pure colpa di qualche automobilista distratto ma non è possibile che un servizio traffico capace non tenga conto del fatto che l’incrocio tra via Ariosto e via Sciuti è pericoloso e deve essere soppresso. Nel frattempo noi residenti assistiamo inermi e preghiamo che non ci scappi il morto.