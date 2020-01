Disagi alla raccolta differenziata in via Errico Scipione

Buongiorno, questa è l'attuale situazione di oggi in via Errico Scipione (a pochi passi da via Scobar). Alla raccolta dell'indifferenziata non effettuata martedi 7, si è aggiunta anchee la plastica di mercoledi 8, per la felicità dei gatti. E' semplicemente vergognoso.

Segnalazione giunta al numero Whatsapp di PalermoToday, 349.7605761, da Ninfa Gallo