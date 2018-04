Cruillas, strade "ostaggio" di cittadini maleducati e istituzioni assenti

Da Pasqua la situazione rifiuti nella mia zona è fuori controllo. La puzza, gli insetti e il degrado sono arrivati ai massimi storici. Negli anni di emergenze rifiuti a Palermo ne abbiamo avute parecchie, ma in genere il tutto si esauriva nell’arco di 2/3 giorni. Ormai non contiamo più i giorni, ma in base all’aria maleodorante sappiamo da quanto i rifiuti sono stati buttati lì. Che la gente sia incivile è risaputo, basti vedere i sacchetti lasciati davanti il mio cancello, lungo tutto il marciapiede, ma essere abbandonati dalle istituzioni è ben altra storia. Vigili, Rap, Asp credo di aver contattato tutti, ma senza un minimo di risposta. Siamo lasciati a noi stessi e questa è la cosa più triste in assoluto. Palermo capitale della cultura? No, Palermo capitale dell’inciviltà e del degrado, Palermo capitale dell’abbandono!