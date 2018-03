Via Santa Maria di Gesù, sottopasso invaso dai rifiuti

Immondizia, siringhe, rifiuti di ogni genere, addirittura un frigo. Il sottopassaggio di via Santa Maria di Gesù, zona Oreto, all’altezza di viale Regione siciliana, si trova in stato di forte degrado. Da ottobre scorso ne chiedo la pulizia, ho pure inviato una richiesta di sollecito al sindaco Leoluca Orlando ed a tutta la giunta comunale ad oggi dopo 6 mesi ancora non riceve nessuna risposta dagli organi competenti.

In qualità di rappresentante è portavoce dei cittadini se continuerò a non ricevere nessuna risposta e soprattutto nessun intervento risolutivo sarò costretto a presentare esposto agli uffici di igiene competente ed un esposto alla magistratura. Il sottopasso era molto utilizzato dai cittadini per via dei collegamenti con i mezzi pubblici amat dove fanno capolinea in zona oreto , non si può permettere che continui ad essere in questo stato. La salute delle persone va tutelata.

Segnalazione giunta al numero Whatsapp di PalermoToday, 349.7605761, da Francesco Braj , portavoce del comitato di quartiere della terza circoscrizione