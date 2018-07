Via San Lorenzo, un chilometro e mezzo di immondizia...

Questa è la situazione attuale in via San Lorenzo, tra il civico 293 ed il civico 281: circa 1,5 km di monnezza. Palermo capitale della cultura 2018, è vergognoso. L'importante per il nostro sindaco è che esponiamo la bandiera palestinese e festeggiamo o diamo una casa ai Rom, poi se i propri concittadini che pagano profumatamente la Tari, vivono tra montagne di spazzatura, strade indecorose e pericolose a causa di asfalto tutto da rifare va benissimo così. Il palermitano non è razzista, ma è stanco di subire razzismo in casa propria dal proprio sindaco che pensa al bene di tutti, tranne che a quello dei propri concittadini!

Segnalazione giunta al numero Whatsapp di PalermoToday, 349.7605761, da Claudio Liotti