Via Sampolo, vandali imbrattano l'ex asilo occupato dal collettivo Kaos

Da un mese i residenti di via Sampolo (e dintorni) possono beneficiare dei laboratori e delle attività che vengono svolte nell'ex asilo autogestito dal collettivo Kaos. "E' veramente gratificante vedere questi ragazzi pulire la strada da anni sporca, prendersi cura di noi e dei nostri figli con una totale spensieratezza dettata dall'ideale di libertà, autogesione ed eguaglianza. Ma purtroppo nelle ultime notti un gruppo di vandali fascisti ha imbrattato i muri dell'ex asilo Umberto I in via Alfredo e Antonio Di Dio, con uova e scritte di odio".

"Gli occupanti durante il giorno, in piena luce si mostrano nei loro stravaganti abiti ma con pratiche che mi rendono fiera di essere un'abitante del quartiere, a differenza di chi si nasconde nel buio con abiti socialmente accettabili per intimidire e seminare la rabbia e quindi la bruttezza dell'ignoranza".

"Spero caldamente di poter continuare io, la mia famiglia e la città a usufruire dello splendore che "gli occupanti" del kaos sprigionano senza chiedere nulla in cambio se non la partecipazione diretta per creare un'alternativa che in questa società finta democratica mancava. Oggi giorno per me splende il sole quando il portone rosso dell'asilo apre le porte al mondo esterno e permette dopo decine di anni di poter usufruire di tanta bellezza".