In via Salvatore Puglisi, traversa di via Alessi (zona Fiera), c'è l'ennesima discarica della nostra città. In più - come si evince dalle foto - qualcuno ha pensato bene di incendiare i rifiuti.

Segnalazione giunta al numero Whatsapp di PalermoToday, 349.7605761, da Daniele Razete