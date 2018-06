Mondello, in via Saline parcheggio a pagamento pure per i residenti

In via Saline a Valdesi è stato creato un nuovo parcheggio a pagamento. L'amministrazione comunale ha deliberato con ordinanza sindacale, la creazione degli stalli a pagamento di "Tipo B" ovvero posteggi dove non sono validi nessun tipo di pass. L'amministrazione comunale si è però dimenticata che quella di Valdesi è una zona densamente popolata e che in estate aumenta maggiormente per via dei villeggianti e dei cittadini che voglio accedere alla spiaggia. Con l'istituzione dei posti a pagamento si è venuta a creare una situazione paradossale dove gli automobilisti "occasionali" della zona occupano quei pochi posteggi free e i residenti sono costretti o a pagare o ad andare a posteggia a chilometri da casa. Non mi sembra una cosa alquanto giusta il fare pesare al cittadino di abitare in una zona balneare creando un notevole disagio. Inoltre in tutte le zone blu della città ai residenti vengono rilasciati i pass per potere posteggiare liberamente in quella zona, perché ai residenti di Valdesi no? Perché questa discriminazione? Capisco che il comune deve fare cassa, ma perché a discapito dei residenti?