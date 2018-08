Via Saitta Longhi è diventata discarica di Monreale?

Una strada stretta e molto trafficata che unisce Mezzomonreale a via Paruta è stata presa di mira per il conferimento selvaggio di rifiuti di ogni genere e grado. I sacchetti d'immondizia vengono persino lanciati, da auto e moto in corsa, all'interno di villini privati e si registrano alcuni ferimenti. I residenti, avviliti e preoccupati, in alcuni casi sono stati intimiditi, da energumeni che hanno loro sfacciatamente dichiarato "Il sindaco di Monreale ha tolto i cassonetti e noi veniamo qui a buttare l'immondizia, state zitti, altrimenti vi finirà male". Le telecamere di alcune abitazioni sono state più volte divelte. Interi nuclei famiiari, ma anche un ristorante, subiscono le angheria di questi sporcaccioni. I dimenticati cittadini della zona chiedono l'intervento delle autorità competenti con in testa il sindaco di Palermo.