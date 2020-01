Oreto, palo della segnaletica pericolante in via Sacheli: "Aspettando la tragedia..."

Sono mesi , ormai, che questo palo della segnalazione stradale in via Calogero Sacheli 2 , è in una situazione di reale pericolo poichè non solo è inclinato ma anche"ciondolante" e "dondolante". Il palo in questione si trova a ridosso delle strisce pedonali, tra l'altro utilizzate in modo frequente dai ragazzi che frequentano la scuola Salvatore Quasimodo e dagli tanti utenti dell'ufficio postale che si trova a pochi metri da esso. Tutto ciò è semplicemente vergognoso.