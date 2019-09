Via Rosolino Pilo e l'isola pedonale che non c'è

L'isola (pedonale) che non c'è. Questa è la situazione di Via Rosolino Pilo, una delle strade che collega via Ruggero Settimo con via Villaermosa. Benché la strada sia ufficialmente ad esclusivo transito pedonale (con tanto di cartelli che lo indicano) in realtà viene utilizzata come una normalissima strada aperta al transito automobilistico da attraversare comodamente o come area di sosta o fermata per accompagnare gli ospiti di un Hotel presente nella strada creando situazioni di grave pericolo per i pedoni.

Non è difficile infatti vedere sfrecciare auto private o i numerosi taxi che fanno capolinea al teatro massimo i quali (suppongo) per risparmiare tempo e rientrare presso la loro area di sosta "accorciano" il tragitto e risparmiano tempo evitando di dover percorrere il normale tratto che comporterebbe il passaggio da Via Villaermosa/via stabile/Via R.Settimo, qualche giorno fa mentre passeggiavo con il mio cane lo stesso è stato quasi investito da uno di questi ultimi, a onor del vero il comune aveva anche installato delle piante per dissuadere dall'ingresso nell area, ma le stesse sono state spostate da qualche incivile. Perchè i vigili che quotidianamente passano da quelle parti non intervengono? Bisogna sempre aspettare che succeda qualcosa di grave?