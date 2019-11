Siamo nella centralissima via Roma, dove una cabina elettrica è scoperta. Cavi e fili sono in bella vista, con estremo pericolo per i passanti. Se un bambino infila le mani ci può lasciare le penne. Fatto peraltro già avvenuto in tanti casi, tante "tragedie annunciate". Che Dio ci liberi da tanto degrado e menefreghismo.

