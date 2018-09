Via Roma, asfalto o campo da golf?

In via Roma, strada principale del centro storico protetta dalla zona a traffico limitato, non ci facciamo mancare niente. I marciapiedi giorno dopo giorno si riempiono di buche e negli alloggiamenti dove mancano gli alberi (abbattuti da incidenti automobilistici e mai ripristinati) crescono erba e sporcizia. Chiediamo all'amministrazione comunale una fornitura di mazze e palline da golf per usufruire di queste nuove strutture sorte spontanee e ignorate dalle autorità competenti perché non giudicate pericolose sino al prossimo incidente di qualche mal capitato.