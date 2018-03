Marciapiedi dissestati in via Gustavo Roccella, vicino l'ingresso della scuola Elementare Montegrappa. Perchè il Comune non si sincera del reale e concreto pericolo per l'incolumità dei malcapitati pedoni? Il marciapiede ha tutte le caratteristiche di uno smottamento.

Un altro marciapiede pericoloso è in via Pier Luigi Deodato, zona Medaglie D'Oro. Quando il Comune prenderà i dovuti provvedimenti?

Segnalazione giunta al numero Whatsapp di PalermoToday, 349.7605761, da Pietro Calamonici