Raccolta rifiuti in via Roccazzo: "Non tutti i cassonetti vengono svuotati, perché?"

Sabato notte, 01,15 circa, percorro tutta la via Roccazzo direzione Baida per giungere al civico 94. Un autocompattatore della Rap sta effettuando la raccolta dei rifiuti, sono poco più oltre la piazza di Passo di Rigano e noto, con stupore, che su tre cassonetti uno non viene svuotato.

Penso che forse vi erano rifiuti ingombranti e continuo il tragitto verso casa. Transito davanti i successivi cassonetti, altezza via Caltagirone e noto che anche qui su tre cassonetti due sono stati svuotati e uno no. Continuo e giugo al gruppo di cassonetti al civico 94 stessa cosa, due vuoti e il terzo pieno, perché?

Perché gli operatori ne svuotano solo due ancorché vi siano tre o quattro cassonetti pieni? E gli altri? Strano, una logica che non comprendo. Ho invertito il senso di marcia per capire se fosse stata una mia impressione vista l'ora tarda, ma non era così, avevo visto bene, la raccolta era avvenuta in modo parziale. C'è qualcosa di strano....