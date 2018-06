In via Roccazzo - a Passo di Rigano - il marciapiede è pieno di erbacce, spazzatura, escrementi di cani e mobili vecchi. I pedoni sono costretti a camminare per strada rischiando di essere investiti.

Segnalazione giunta al numero Whatsapp di PalermoToday, 349.7605761, da Luciano La Terra