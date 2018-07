Via Ricasoli, una discarica in pieno centro: "Quando l'uso di telecamere contro gli incivili?"

Siamo in via Ricasoli, a 150 metri da via Libertà: i panormosauri continuano a degradare la città, sul palo viene affisso che la zona è video sorvegliata ma tanto sanno che mai verranno puniti e continuano a depositare sacchi di immondizia indisturbati. Non sarebbe ora di utilizzare queste telecamere per punire chi degrada la città? Sindaco Orlando ogni tanto smetta di pensare ai migranti e pensi a punire chi degrada!

Segnalazione giunta al numero Whatsapp di PalermoToday, 349.7605761, da Alessandro Anello