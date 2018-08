A Palermo ancora oggi succede anche questo, in via Ragusa Moleti proprio davanti all'omonima scuola elementare una discarica a cielo aperto con materassi, mobili ecc... E per non farci mancare nulla anche i topi che circolano insieme alle persone che camminano su questa strada. Diciamo ancora una volta che non è un bel biglietto da visita in primis per noi cittadini e poi per i tanti turisti in visita nel percorso Arabo-Normanno nell'anno di Palermo Capitale della Cultura.

Giuseppe Li Causi.