Via Principe Scordia, gli incivili sporcano ma la Rap non interviene

Via Principe di Scordia angolo via Onorato, il degrado avanza. E' vero non possiamo dare tutta la colpa alla Rap perché l'incivile è per primo il cittadino che butta dì tutto attorno ai cassonetti. E' pure vero che già da una settimana che i rifiuti sono in strada e non sono stati tolti. Intanto altre persone si sentono in diritto di gettare altro.