Via Pindemonte, semaforo imbrattato con vernice: un pericolo per gli automobilisti

Pur essendo consigliere di Circoscrizione fuori pertinenza (Quinta anziché Quarta) mi preme segnalare un pericolo per la circolazione veicolare. Mi riferisco al semaforo all'incrocio tra via Pindemonte e via Capuccini, imbrattato con della vernice spray da qualche sconosciuto. Sicuramente chi ha pensato di fare questa bravata non si è reso conto che ha provocato un pericolo sia per i pedoni che per gli stessi automobilisti che giornalmente transitano sul quel tratto di strada che molto probabilmente con il mal funzionamento dello stesso potrebbero creare incidenti stradali.