Via Pignatelli d'Aragona e la (brutta) abitudine di posteggiare sopra le strisce

Voglio segnalare la brutta prassi ormai consolidatasi da parte degli automobilisti di parcheggiare sulle strisce pedonali, sappiamo che non si tratta di una novità, ma mi preme segnalare un caso specifico che si presenta quotidianamente e che per la posizione dello luogo e per la scarsa visuale concessa ai guidatori che si apprestano a transitare da quel luogo inevitabilmente prima o poi ci riunirà nuovamente su queste pagine a leggere dell'ennesima vittima della strada. Come si può vedere in foto, le striscie pedonali presenti all'inizio di via Pignatelli Aragona (alle spalle del Teatro Massimo) sono perennemente occupate ambo I lati da auto comodamente parcheggiate sulle striscie col benestare del parcheggiatore di turno, come se ciò non bastasse se siete "Fortunati" vi può capitare di assistere al manifestarsi di superlative combo di inciviltà automobilistica con non una ma bensì due auto in doppia fila sulle striscie più una poco dietro, tutto ciò, per chi non conoscesse la zona, succede in prossimità di una curva a gomito densamente trafficata.

Risultato? Stringi forte l'immaginetta sacra, prega I tuoi santi protettori e spera che da quella curva non spunti un auto a velocità anche mediamente sostenuta per salvarti. Ho fatto presente il fatto anche alla pattuglia spesso presente nei pressi dell'incrocio e che effettua I posti di blocco per il controllo dei gas di scarico ma loro giustamente mi hanno detto che in quel momento stavano facendo altro e davanti a me hanno chiamato un altra volante informandola del problema, non so come sia andata a finire dopo, so soltanto che da quel giorno nulla è cambiato ed ogni giorno la scena è la stessa, tutto ciò, ovviamente, finchè bon ci scapperà l'ennesimo morto.