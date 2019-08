Via Pietro Scaglione, i residenti: "Esistiamo solo durante la campagna elettorale"

In via Pietro Scaglione il marciapiede è in situazioni pietose, pieno di escrementi ed erbacee dall'inizio alla fine e l'aria nelle giornate calde diventa irrespirabile. La strada è sempre sporca perché non viene quasi mai pulita e gli addetti passano una volta ogni uno/due mesi lasciando sempre la strada in una situazione pietosa con cestini pieni, tombini semi otturati e carcasse di animali come quella del topo che si trova da qualche settimana alla fine della via. L'Amministrazione si ricorda di questa strada solo durante le campagne elettorali, per il resto non ci sono controlli di nessun tipo, puliza e cio aumenta solo il degrado.