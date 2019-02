Il completamento di via Pianell continua a essere uno dei sogni del piano triennale delle opere pubbliche. Un'opera inutile alla viabilità che dovrebbe spuntare in via Giafar, strada trafficata nelle ore di punta. Anzichè prolungare le strade sotto il ponte per evitare un ennesimo incrocio caotico e dare passaggio in una zona usata come discarica a cielo aperto continuano a cementificare. Lo spezzone adiacente a via Giafar, è del tutto abbandonato e lato corso dei Mille coltivata.