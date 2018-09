Da un paio di settimane si è creata una sorta di discarica improvvisata, in zona adibita a parcheggio, di fronte all'Eurospin di via Perpignano. E' un degrado inaccettabile: urge intervento per la rimozione della spazzatura.

Segnalazione giunta al numero Whatsapp di PalermoToday, 349.7605761, da Nino Di Pieri