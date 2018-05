Via Pecori Giraldi al buio

Sono un residente di via Pecori Giraldi, incrocio via Armando Diaz. Volevo segnalare che la strada è al buio, inoltre le caditoie fatte quando hanno realizzato il tram non sono mai state pulite adesso sono intasate e piene di acqua putrida con un olezzo insopportabile specie con l'aumento delle temperature. Di questo non si capisce chi deve occuparsene.

Segnalazione giunta al numero Whatsapp di PalermoToday, 349.7605761, da Giovanni Piemonte