Via Patricolo, marciapiede sepolto da resti di mobili e impraticabile

Volevo segnalare la "pulizia" della mia zona... Questi cassonetti sono così da più di un mese. Non so perché, ma nella mia strada (via G. Patricolo) non viene mai nessuno a pulire. Per non parlare poi delle strade dove fanno il mercato dell'usato a Ballarò! Tempo fa ho scritto una email al sindaco, hanno pulito dopo varie settimane, ma non hanno davvero risolto il problema... Capisco che molti palermitani sono incivili, ma chi pulisce le strade evidentemente non fa neanche il suo lavoro per essersi accumulata tanta roba. Tra arbusti (che finalmente hanno tagliato) che prendono un marciapiede e spazzatura, non si può più camminare in modo sereno.