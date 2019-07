Zisa, via Pasolini: strada chiusa... dai rifiuti!

Nonostante le ripetute segnalazioni fatte su via Pasolini, alla Zisa, la situazione non solo risulta invariata sotto il punto di vista di igene, pulizia e rifiuti abbandonati ma addirittura peggiorata. Da due giorni la stessa risulta chiusa al traffico dai rifiuti (allego foto). Ho più volte fatto presente che il problema non è solo sanitario e igienico ma anche di sicurezza visto che i rifiuti vengono ormai sempre più abitualmente incendiati, ora oltre i precedenti problemi c’è anche quello del pericolo stradale.

In che modo questa amministrazione tutela noi cittadini perbene vittime degli incivili ? Ormai siamo costretti a vivere nello sporco degli altri per non parlare degli odori che arrivano anche ai piani alti dei palazzi circostanti e con il timore che possa succedere qualcosa di ben più grave. Ho inoltre più volte segnalato lo scarico di materiale al numero della polizza municipale ma senza nessun risvolto, chi scarica lo fa in pieno giorno senza curarsi di essere visto proprio perché in quella via sembra non esserci nessuna regola vigente. Chiedo cortesemente per l ennesima volta la risoluzione del problema, noi abitanti della zona non possiamo e siamo stanchi di subire tutto questo.

Segnalazione giunta alla mail di PalermoToday da Mario Cavallaro