Zona via Parlatore, i rifiuti abbondano per la gioia dei topi

Nella zona di via Parlatore l'incività e il degrado regnano. A ogni angolo di strada compaiono discariche non autorizzate, i cestini vengono sommersi dai rifiuti per la gioia dei topi. Da mesi invio email alla Rap, al Comune, alla polizia municopale e, da poco, anche al vicesindaco sperando che risolvano il problema. Consiglio l'installazione di telecamere e più controlli. In zona ci sono anche molte scuole e, quindi, molti bambini costretti a stare in un ambiente poco salubre.