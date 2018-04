Noi con tanti sacrifici differenziamo, ma dopo diverse segnalazioni alla Rap il servizio non viene effettuato. Non ci sto a sentire che i palermitani sono incivili. Posto queste foto per dimostrare che è il servizio che non funziona. Ci troviamo in via Paolo Paternostro, dove da venerdì nessuno passa a ritirare la differenziata.